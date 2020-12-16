Премьер-министр Литвы о хитростях торговцев: если кто-то будет работать, открыв отдел с чипсами, будут изменения

Например, работают магазины сетей Senukai и Depo, открывшие отделы с продовольственными товарами. Фотограф Delfi зафиксировал, что в среду город опустел, а около работающих магазинов Senukai и Depo машин немного.
На конференции после заседания правительства у Шимоните спросили, как она оценивает работу магазинов Senukai и Depo.
"Спасибо за информацию, мы ею воспользуемся. Сегодня же проведу дискуссию с представителями ассоциации торговли, если увидим, что кто-то злоупотребляет ситуацией, долго решения правительства ждать не придется", – сказала Шимоните.
По ее словам, постановление изменят, если будут попытки его обойти.
"Торговля продуктами питания не ограничена. Могут работать и представители малого бизнеса. Проблема может быть с теми представителями малого бизнеса, основное занятие которых - продажа промтоваров. Если кто-то из крупных игроков пытается хитрить, открыв отдел чипсов, то это не то, чего добивались постановлением. Если такое наблюдается, будем говорить с ассоциацией, то будем требовать прекращения этой практики, в противном случае мы изменим постановление", – сказала Шимоните.
В среду Senukai распространила сообщение, согласно которому, компания предоставляет жителям возможность безопасно купить самые необходимые продукты питания в отделах Food Core. Эту деятельность магазины начали еще во время первого карантина.
По словам представителя Kesko Senukai Элоны Уцкуте, предложенные жителям варианты помогут бороться с вызовами пандемии – снизить число контактов и разгрузить торговые сети.
"В наших магазинах Senukai мы открыли отдел Food Core, в котором жители могут найти самые необходимые продукты питания. И это единственное, что мы продаем на данный момент", – сказала Уцкуте.
Delfi пока не получил комментарий сети Depo.
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