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В среду в Литве вступили в силу новые жесткие требования, закрылись все магазины, кроме магазинов продовольственных товаров. Однако некоторые сетевые магазины стройтоваров продолжили работу, открыв отделы с продуктами питания. На это отреагировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Премьер-министр Литвы о хитростях торговцев: если кто-то будет работать, открыв отдел с чипсами, будут изменения
© DELFI / Domantas Pipas

Например, работают магазины сетей Senukai и Depo, открывшие отделы с продовольственными товарами. Фотограф Delfi зафиксировал, что в среду город опустел, а около работающих магазинов Senukai и Depo машин немного.

На конференции после заседания правительства у Шимоните спросили, как она оценивает работу магазинов Senukai и Depo.

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"Спасибо за информацию, мы ею воспользуемся. Сегодня же проведу дискуссию с представителями ассоциации торговли, если увидим, что кто-то злоупотребляет ситуацией, долго решения правительства ждать не придется", – сказала Шимоните.

По ее словам, постановление изменят, если будут попытки его обойти.

"Торговля продуктами питания не ограничена. Могут работать и представители малого бизнеса. Проблема может быть с теми представителями малого бизнеса, основное занятие которых - продажа промтоваров. Если кто-то из крупных игроков пытается хитрить, открыв отдел чипсов, то это не то, чего добивались постановлением. Если такое наблюдается, будем говорить с ассоциацией, то будем требовать прекращения этой практики, в противном случае мы изменим постановление", – сказала Шимоните.

В среду Senukai распространила сообщение, согласно которому, компания предоставляет жителям возможность безопасно купить самые необходимые продукты питания в отделах Food Core. Эту деятельность магазины начали еще во время первого карантина.

По словам представителя Kesko Senukai Элоны Уцкуте, предложенные жителям варианты помогут бороться с вызовами пандемии – снизить число контактов и разгрузить торговые сети.

"В наших магазинах Senukai мы открыли отдел Food Core, в котором жители могут найти самые необходимые продукты питания. И это единственное, что мы продаем на данный момент", – сказала Уцкуте.

Delfi пока не получил комментарий сети Depo.

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