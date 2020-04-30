"Я хотел бы, чтобы в обществе начались дискуссии на эту тему, особенно там, где это касается работников из групп, сталкивающихся с большим психологическим давлением. Например, врачи, социальные работники. Дискуссия может начаться, а что касается интенсивности работы, то, наверняка, полдня выходных дадут еще больше времени для отдыха", – сказал журналистам премьер.

"Наконец, если в отдельных секторах это требуется, то государство могло бы нанять и больше работников. В данной ситуации очень важно, чтобы государства в нашей жизни было больше", – прибавил премьер.

Китай для поощрения потребления обсуждает возможность введения выходных протяженностью 2,5 дня.

Между тем советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сказал, что пока нет доказательств того, что такое решение способствует поощрению экономики.