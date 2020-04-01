aA
В ближайшее время будет представлен пакет, который поможет малому бизнесу как можно легче пережить карантин, сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. "Это связано с частичным возобновлением некоторого рода деятельности, при соблюдении жестких условий", – сказал он.
Премьер-министр Литвы: некоторый бизнес сможет открыться до конца карантина
© Shutterstock

На вопрос, означает ли это, что будут открыты, например, парикмахерские, он ответил, что об этом думают.

"Сейчас для представителей малого бизнеса каждый день - это трудности. Их услуги нужны гражданам и нашей экономике, – сказал премьер. – Если договоримся на таких условиях, какие диктует правительство, тогда эта деятельность будет возобновлена, это можно будет сделать".

Статьи по теме:
Премьер Литвы: ситуация в Беларуси определённо вселяет обеспокоенность  (38)
Премьер: рассматривается возможность понемногу разрешить малому бизнесу возобновлять деятельность  (6)

Сквернялис сказал, что пакет представят в ближайшее время.

"Мы также представим пакет, связанный с малым бизнесом, как в условиях карантина оживить ту деятельность,которую возможно, чтобы малый бизнес мог выполнять свои функции, свое назначение. Конечно, с учетом дополнительных, очень жестких условий, связанных с безопасностью как самих предпринимателей, так и бизнеса", – сказал он.

Лидер правящих Рамунас Карбаускис в среду сказал Delfi, что распространение коронавируса в Литве позволяет думать о таких мерах. "Данные о расширении коронавируса, которые есть на сегодняшний день, довольно благоприятны для Литвы. Взрыв, которого опасались, не произошел. Если так будет продолжаться и дальше, можно будет думать об облегчении некоторых форм карантина. Может об открытии бизнеса, который сейчас закрыт", – сказал он.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Правительство: будет создана информационная система по коронавирусу (1)

В Литве введён карантин в связи с коронавирусом, и...

Премьер Литвы: повышенные зарплаты врачам будут выплачены (20)

Парламент Литвы 31 марта не сумел утвердить порядок...

Карбаускис: чем больше потратим денег сейчас, тем меньше будет кризис (5)

Лидер правящих "аграриев" Литвы Рамунас Карбаускис...

TOP новостей

Профессор Касюлявичюс: если все будет хорошо, с 14 апреля можно думать об ослаблении карантина (146)

Профессор Медицинского факультета Вильнюсского...

Жители Литвы массово отзывают поездки, но деньги им туроператоры не возвращают (27)

В редакцию портала Delfi приходят письма читателей,...

Премьер-министр Литвы: некоторый бизнес сможет открыться до конца карантина (8)

В ближайшее время будет представлен пакет, который...

В Вильнюсе закрывают Шешкинскую поликлинику  заболели еще два врача (5)

В вильнюсской Шешкинской поликлинике в одной из...

В Клайпедском районе назначен первый штраф за нарушение режима самоизоляции (3)

Директор администрации мэрии Клайпедского района...

|Maža didelių žinių kaina