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В пятницу присягнуло правительство премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. Вступившая в должность премьер сказала, что сначала встретится с экспертами в сфере здравоохранения, чтобы обсудить способы борьбы с пандемией. Она не скрывает, что новые ограничения, возможно, вступят в силу в выходные дни.
Премьер-министр Литвы не скрывает: новые ограничения могут появиться на выходных
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы едем на новые рабочие места, я намерена связаться с экспертами, с которыми мы проведем дискуссию о дополнительных мерах, которые помогут вернуть ситуацию под контроль", – сказала после присяги Шимоните.

На вопрос, какие меры возможны, она ответила, что "те, которые позволят сократить рост числа новых случаев", и помочь медучреждениям.

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"Нужны решения для стабилизации ситуации, чтобы были предпосылки для улучшения ситуации. Кроме того, есть вопрос мощностей Национального центра общественного здравоохранения – чтобы можно было отслеживать новые случаи и готовить планы вакцинации", – сказала она.

Шимоните признала, что новые меры регулирования карантина могут вступить в силу с понедельника.

"Не могу гарантировать, что в выходные дни не будет перемен, поскольку для этого и проводится встреча с экспертами – чтобы обсудить ситуацию", – прибавила она.

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