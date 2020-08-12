Правительство в среду постановило, что с 16 августа в закрытых помещениях могут проходить мероприятия с участием до 600 человек.

"Сегодня не та ситуация, при которой надо говорить о регулировании количества участников мероприятий. Второй момент, мы должны понимать, что с этим вирусом придется жить долго, главный момент – мероприятия должны проходить безопасно. Это определяется не количеством участников. (…) Количество участников искусственно ограничиваться не будет", – сказал он.

Сквернялис сказал, что в ближайшее время ограничений не будет.

"Пока мы лишь подкорректировали некоторые случаи приезда в Литву, других ужесточений не будет", – сказал Сквернялис. По его словам, некоторые аспекты безопасности появятся с сентября.

"Если смотреть в будущее, рост пока последовательный, не критический, поэтому надо использовать больше средств безопасности. Главное – сознательность людей, к сожалению, лето делает свое дело. Мы можем видеть, что происходит на пляжах, во время массовых мероприятий, на муниципальных праздниках. Жаль, что мы год-полгода не можем обойтись без мероприятий. Но если от них отказаться нельзя, надо обеспечить максимальную безопасность. По мере приближения сентября, будут будут определенные меры по обеспечению безопасности", – сказал премьер.

По его словам, в понедельник обсудят новые показатели, при которых будут вводить определенные ограничения в отдельных муниципалитетах. Эти решение будут приняты на следующей неделе.

"Если в муниципалитетах будет достигнут определенный уровень заболевания, то могут ограничить работу заведений общепита, рекомендовать удаленную работу", – сказал Сквернялис.

"Есть такая таблица, проект, но еще надо много обсудить, чтобы не перегнуть палку", – продолжил он.