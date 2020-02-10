Премьер-министр Литвы: моя жена - непубличное лицо

"Она устроилась на работу в соответствии со всеми стандартными процедурами, получает стандартную зарплату, условия работы у нее стандартные", – сказал в интервью Delfi 11 Сквернялис.
Он сказал, что не видит необходимости в комментировании карьеры непубличного лица.
"Моя жена - непубличное лицо", – сказал премьер.
Он назвал выдумками СМИ утверждения, что создал для этой польской компании исключительные условия в Литве. Премьер обещал не участвовать в принятии решений, которые будут касаться компании его супруги.
Как уже сообщалось, Сильвия Скверняле устроилась финансовым аналитиком в сети АЗС Orlen Baltics Retail.
На сайте orlen.lt сообщается, что компания купила сеть АЗС вместе с НЗ в Мажейкяй в 2006 году. Orlen в Литве принадлежит 25 АЗС.
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