"Как только угрозы, связанной с пандемией, не останется, карантин сразу же отзовут. Если можно будет снять угрозу и управлять возможными последствиями и рисками не в условиях карантина, карантин сразу же отменят", – сказал Сквернялис.

В Литве карантин ввели 16 марта, пока он продлен до 31 мая.