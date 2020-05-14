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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что карантин в Литве отменят только тогда, когда не будет угрозы эпидемии.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Как только угрозы, связанной с пандемией, не останется, карантин сразу же отзовут. Если можно будет снять угрозу и управлять возможными последствиями и рисками не в условиях карантина, карантин сразу же отменят", – сказал Сквернялис.

В Литве карантин ввели 16 марта, пока он продлен до 31 мая.

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