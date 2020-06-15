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После того как в минувший четверг неизвестные краской исписали асфальт на улице Упес в Смигляй (Вильнюсский район), премьер-министр Саулюс Сквернялис обратился в полицию по факту клеветы.
Премьер-министр Литвы из-за надписи на асфальте обратился в полицию по факту клеветы
© DELFI / Domantas Pipas

Глава комиссариата полиции Вильнюсского округа Арвидас Синис сказал, что полиция сейчас рассматривает заявление и решает, начать ли расследование по факту клеветы.

"Получено письменное заявление в связи с нарушением по 154 ст., это "Клевета" (...) сейчас решают, будет ли начато расследование", – сказал 15 июня Синис.

По его словам, заявление написал Сквернялис, а документ был получен на прошлой неделе.

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"Получено заявление, да (...) в конце прошлой недели", – сказал Синис.

В минувший четверг, примерно в час ночи, на асфальте улицы Упес была сделана надпись красками.

По данным BNS, на асфальте было написано "дом вора" и "Сквернялис".

Мужчину 1981 года рождения, который сделал эти надписи, задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали полиции.

"Что касается надписей на дороге, то тут, скорее всего, уголовный кодекс не действует, (...) может быть административное нарушение", – сказал глава комиссариата.

В минувший четверг, около часа ночи, неизвестные исписали асфальт на ул. Упес, где живет премьер-министр Литвы.

В нарушении подозревается бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и экс-министра транспорта Рокаса Масюлиса Гедиминас Вайткявичюс.

Премьер-министр Литвы из-за надписи на асфальте обратился в полицию по факту клеветы
© DELFI / Domantas Pipas

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