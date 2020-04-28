"Не будет никаких жестких ограничений, просто как полиция, так и другие контролирующие структуры, будут следить за соблюдением правил карантина, они будут работать активно", – сказал Сквернялис.

"Рекомендации остаются прежние: если есть возможность не путешествовать, не надо, и главное, если есть возможность не общаться с близкими, которые находятся в группе риска, то не делайте этого", – прибавил он, призвав учесть советы врачей и эпидемиологов и не навещать пожилых родственников.

Однако, по словам главы правительства, на кладбища ехать можно, если соблюдать все требования безопасности.