"Не будет никаких жестких ограничений, просто как полиция, так и другие контролирующие структуры, будут следить за соблюдением правил карантина, они будут работать активно", – сказал Сквернялис.
"Рекомендации остаются прежние: если есть возможность не путешествовать, не надо, и главное, если есть возможность не общаться с близкими, которые находятся в группе риска, то не делайте этого", – прибавил он, призвав учесть советы врачей и эпидемиологов и не навещать пожилых родственников.
Однако, по словам главы правительства, на кладбища ехать можно, если соблюдать все требования безопасности.
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