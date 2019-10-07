"Когда я выздоровею, а так и будет, тогда надо будет думать, что делать дальше. Время еще есть, сейчас главное скорее завершить работы осенней сессии", – сказал он 6 октября в интервью телеканалу Lietuvos rytаs.
Он сказал, что, узнав свой диагноз – лимфома – он рассматривал разные варианты, включая уход из политики.
"Да, не скрою, есть идея изменить все в корне", – сказал Сквернялис.
Он признал, что при нынешней политической ситуации решении принять будет нелегко.
"Это не будет простое решение. Я вижу, что происходит в парламенте, вижу, что кое-кто пытается воспользоваться ситуацией, но, как я говорю, я боец и на этом фронте и на другом", – сказал глава правительства.
Он заметил, что чувствует себя хорошо, может работать и его беспокоит судьба государства.
"Я точно не могу сказать, что меня не волнует – беру и ухожу, пусть будет, что будет. Меня волнует. Меня волнует Литва,это государство, мне хочется, что бы оно не попало в руки тех людей, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать", – сказал премьер-министр.
"Особенно в критические моменты проявляются интересы этих людей, становится видно, что им нужно, как они мыслят, как меняется их риторика. Я это хорошо увидел. Как я упоминал, кое-кто пытается воспользоваться ситуацией", – сказал он.
"Хочется завершить цикл работы правительства, может, принять участие в выборах, а может и нет, но об этом говорить еще рано. Сейчас для меня главное - выздоровление", – сказал Скверялис.
Парламентские выборы в Литве состоятся в октябре 2020 года.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис в начале сентября сообщил, что у него лимфома первой стадии.
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