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Правительство Литвы продлило 27 мая карантин до 16 июня включительно. Премьер-министр Саулюс Сквернялис после заседания правительства назвал два аргумента в пользу продления карантина.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Сквернялис сказал, что карантин продлен по двум причинам: необходимо бороться с распространением коронавируса и защититься от привозных случаев.

"С 1 июня многое меняется, разрешаются все виды деятельности при соблюдении определенных требований безопасности, и массовые мероприятия в закрытых помещениях и на открытых пространствах, с участием ограниченного количества людей, не будет контроля на границе с Латвией. (…) Зачем нужен карантин? По двум причинам – чтобы мы могли контролировать и бороться с распространением вируса внутри страны и защититься от привозных случаев. Другого режима для этого пока нет", – сказал Сквернялис.

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Он заметил, что если найдут другую форму юридического регулирования, ее используют и карантин отменят.

"Мы предусмотрели, что после вступления в силу новой редакции постановления до 16 июня пересмотрят ограничения, связанные с экономической деятельностью, поскольку их придется продолжить из-за массовых мероприятий. Если найдем другую юридическую форму, не карантин, то ее используем, если этой формы будет достаточно для контроля", – заверил премьер.

Он не объяснил, почему было решено продлить карантин до 16 июня, а не до конца месяца.

"Так решило правительство", – сказал он.

Delfi напоминает, что в среду правительство разрешило расширить возможности авиасообщения, охватив страны, где количество заболеваний за последние две недели не превышает 25 случаев на 100 000 жителей.

Кроме того, продлено время работы кафе и ресторанов до 23 ч. Были утверждены правила проведения мероприятий на открытом воздухе и в помещениях.

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