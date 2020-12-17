"Риск сейчас столь высок и цифры такие пугающие – у нас десятки тысяч больных людей, о болезни которых мы можем только предполагать", – сказала Žinių radijаs Шимоните.
По ее словам, это показывает большой процент положительных результатов от проводимых ежедневно тестов.
"Такие масштабы тестирования, какие у нас есть, и результаты - до 20% результатов положительные, позволяют предположить, что тестирование уже не показывает реального положения", - сказала премьер.
"Мы реально не знаем, сколько людей на самом деле болеет", – прибавила она. Премьер сказала, что надеется, что общество будет соблюдать действующие требования, в противном случае в январе ждет еще одна волна COVID-19.
"Если люди будут соблюдать действующие правила, то в конце января мы можем рассчитывать на 500–700 новых случаев в день, это было бы большим подспорьем и для системы здравоохранения", – сказала Шимоните.
"Если на Рождество люди начнут думать, как обойти ограничения, ведь около каждого человека полицейского не поставишь, значит, у нас будет еще одна, достаточно мощная волна в январе и тогда уже система здравоохранения будет испытывать серьезное напряжение", – заметила премьер.
Литва сейчас на первом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в Европе и в мире.
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