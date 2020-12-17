"Если потребуются такие ограничения, как комендантский час, то есть то, что применяют многие страны Европы, наверное, во всех странах Европы есть ограничения на выход из дома, тогда будем просить парламент ввести их", – сказала Шимоните.

Комендантский час может быть введен, если парламент введет режим чрезвычайного положения.

"Речь идет о том, что если мы не договоримся, не возьмем себя в руки, не будем выполнять правила в условиях серьезной ситуации, то придется предпринять принудительные меры, контроль правоохранительных органов", – сказала она.

По словам Шимоните, "в ближайшие дни" станет ясно, нужны ли такие меры.

"Мы оценим новейшие данные по мобильности жителей и если увидим, что мобильность снизилась недостаточно, то, видимо, придется рассматривать те меры, которые могут снизить эту мобильность, это уже будет решать парламент", – сказала премьер.

С 16 декабря в Литве действуют ужесточенные меры карантина. Закрыты все магазины за исключением продовольственных, парикмахерские, ограничено перемещение людей.

Если будет введен комендантский час, то в общественных местах нельзя будет находится без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность.