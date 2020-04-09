"Сегодня мы с министрами обсудили дальнейший ход карантина. Вот несколько важных вещей. Как и обещали, мы посоветовались с экономическими партнерами, планируем возобновить некоторую деятельность. Условие - соблюдение строгих мер карантина. Если будем это делать, то поэтапно, с учетом уровня риска заражения для работников и клиентов. Первый этап намечен на середину апреля. Но это предварительное решение", - писал в фейсбуке Сквернялис.

Он также сказал, что хочет внести ясность и в учебный процесс.

"Экзамены на аттестат зрелости состоятся. Их планируют проводить с 22 июня, чтобы дети могли поступать в вузы", - писал премьер.

Маму на Пасху навещать не будет

Сквернялис сообщил, что любые послабления будут приниматься только при тщательном наблюдении и с учетом распространения COVID-19 в Литве, а также с учетом рекомендаций ученых и врачей.

"И еще раз о выходных. Верю в нашу сознательность и ответственность. Благодарю за то, что вы это понимаете и соблюдаете условия карантина, показываете пример. Это очень важно. Как я говорил, это критические выходные. Мы должны мобилизоваться, воздержаться от поездок и контактов.

Я тоже хотел бы в выходные навестить маму. Но ради ее здоровья, ради здоровья моей семьи этого делать не буду. Призываю всех поступать таким образом. Оставайтесь дома, это лучшее, что сейчас можно сделать", - писал Сквернялис.