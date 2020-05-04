"Мы пришли к соглашению создать условия для упрощения движения жителей приграничных районов через границу", - приведены в сообщении правительства слова премьера.

По его словам, первым шагом могло бы стать возобновление движения через границу работающих в приграничных районах Польши и студенческого обмена.

Как сказал С. Сквернялис, скоординированные действия стран Балтии и Польши способствовали бы и более активным действиям всего Евросоюза (ЕС) в плане контролирования коронавируса.

"В этом контексте промышленные предприятия Литвы и Польши приглашаются сотрудничать в деле поставок медицинского оборудования и средств на рынок региона и ЕС", - говорится в сообщении.

Литва и Польша в середине марта восстановили пограничный контроль и закрыли границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Премьеры двух стран также обсудили другие вопросы - связанные с коронавирусом вызовы и восстановление экономик, переговоры о многолетнем бюджете ЕС, реализацию инфраструктурных проектов регионального значения, совместные инициативы в сфере исторической памяти.

В частности, главы правительств обсудили проведение в жизнь проекта синхронизации энергосетей и ограничения импорта электроэнергии из третьих стран.

"Премьер Польши заверил в поддержке не только по этому вопросу, но и по вопросу безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС). Премьер-министр С. Сквернялис подчеркнул важность Польши в формировании единой позиции региона. Вопрос синхронизации в среду будет обсуждаться на встрече премьеров Балтийских стран", - отмечает правительство.

С. Сквернялис и М. Моравецкий также с удовлетворением отозвались о ходе реализации совместных проектов Rail Baltica, Via Baltica, GIPL.

"Инвестиции в общую инфраструктуру и в дальнейшем будут приоритетом сотрудничества стран", - сказал С. Сквернялис.

Во время беседы премьер Польши, как отмечает правительство, также поблагодарил Литву за ее твердую поддержку Польши в деле борьбы с попытками переписать историю.