Премьер-министр Литвы: данные, которые мы видим, во многом обусловлены толкотней перед ограничениями

"Вы пытаетесь тянуть меня за язык и, наверное, после этого появится такая новость, будто есть такие намерения. Не надо забывать, что данные, которые мы видим, наверное, во многом обусловлены докарантинной активностью, людьми, которые в последнюю минуту ринулись в торговые центры (…)", – сказала Шимоните.

По ее словам, в больницах сейчас считают жертвы докарантинных событий, а оценивать результат введенных ограничений пока рано.

"Пока нелегко сказать, каков результат действующих ужесточенных правил. Вчера были получены данные о мобильности Google, у нас есть данные мобильности Apple. Перемещение снизилось, на следующей неделе можно будет говорить о том, на сколько эти ограничения действуют или не действуют, какими будут новые данные. Сейчас этот показатель очень высок, но он такой уже в течение некоторого времени", – сказала Шимоните.

Премьер признала, что тестирование уже давно не показывает реальную картину.

"Очень жаль, что есть люди, не соблюдающие требования карантина и все еще расценивают положение как не очень серьезное, но сегодня я еще не могу сказать, потребуются ли дополнительные ужесточения. Будем следить за ситуацией каждый день, оценивать и потом решать", – сказала Шимоните.