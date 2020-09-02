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Поскольку в Литве и Эстонии растет количество случаев заболевания коронавирусом, свободные поездки в пределах стран Балтии прекратятся в ближайшую пятницу, сказал на заседании правительства Латвии премьер-министр этой страны Кришьянис Кариньш.
Latvijos premjeras Krišjanis Karinis
Latvijos premjeras Krišjanis Karinis
© AFP / Scanpix

Премьер Латвии сказал, что литовцам в Латвии придется провести две недели в изоляции.

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