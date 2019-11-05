Премьер Литвы взял отпуск по болезни второй день подряд и вернётся на работу в среду
Saulius Skvernelis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Представитель главы правительства сообщил, что премьер-министр Саулюс Сквернялис второй день подряд находится в отпуске по болезни и планирует вернуться на работу в среду.

"Премьер будет на работе уже завтра, а вчера мы получили сообщение о том, что он сегодня находится на больничном. Это связано с его здоровьем и самочувствием", - сказал во вторник советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас.

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Он сказал, что в понедельник премьер в клинике Сантара проходил обследование.

Поскольку премьер почувствовал себя плохо, то в понедельник он тоже не работал и отменил запланированную встречу в Вильнюсе с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг.

В конце августа С.Сквернялис заявил, что у него лимфома, и потому в течение нескольких дней не сможет во время лечения быть на службе.

Президент Гитанас Науседа своим декретом разрешил главе правительства в случае необходимости отсутствовать на работе до 8 ноября.

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