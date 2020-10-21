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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис до сих пор убежден, что главный фактор, защищающий людей во время пандемии коронавируса - это сознательность людей, однако он признает, что только этого уже недостаточно.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Во-первых, весь для тех, кому не хватало запретов и ограничений – они снова вводятся. Ситуация в связи с управлением коронавирусом требует принятия решений. Я убежден, что самый главный фактор, защищающий нас - это наша сознательность, ответственность, соблюдение требований безопасности. Но только этого недостаточно", – сказал премьер.

Он пояснил, что сейчас муниципалитеты разделены на три группы. В красную входят те, где критерии уже превышены, в желтую те, где ситуация ухудшается, но "в руках муниципалитетов еще есть возможность, действия заодно с обществом, изменить ситуацию", в зеленую те, где ситуация под контролем.

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