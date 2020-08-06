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К дискуссии о том, как начнется учебный год в Литве, подключился и премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

На своей странице в Facebook он подтвердил, что в сентябре ученики пойдут в школу.

"Дети и их родители могут спокойно готовиться к началу учебного года. Учебный год начнется в школах, а не у компьютеров дома.

Школы будут работать и обеспечат безопасность учеников и учителей. Мы вводим ясные критерии, на основе которых организуем процесс и будем оценивать ситуацию в каждом муниципалитете. С эпидемиологами мы установили условия, при которых процесс будет обычным, когда введут маски, а когда обсудят необходимость дистанционного обучения.

Пока рискованный порог не достигнут ни в одном из муниципалитетов Литвы. Мы готовы сделать все, чтобы качество обучения детей не пострадало, а родители могли спокойно работать. Подробности будут в четверг представлены министром образования", - писал Сквернялис.

Министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс также сказал, что учебный год планируют начать обычным образом - в школах, но будут соблюдать условия безопасности. По его словам, дистанционный метод обучения отчасти может практиковаться в старших классах, а дошкольники и ученики младших классов будут учиться в школах.

Учебный год в школах начнется 1 сентября.

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