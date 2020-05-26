Премьер Литвы: с 1 июня открывается граница с Латвией

"Свободное передвижение, не останется никаких постов и проверок", – написал он.
По словам премьера, это решение принято на проходившем в понедельник заседании Комитета по вопросам COVID-19. Он также подчеркнул, что окончательное решение в среду еще должно принять правительство.
Такое предложение в понедельник выдвинуло Кабмину Министерство внутренних дел.
С 15 мая гражданам стран Литвы, Латвии и Эстонии и законно проживающим в них лицам, желающим путешествовать через территории этих стран уже не нужно обосновывать причины въезда. Если граждане путешествовали только по территориям этих трех упомянутых стран, то на границе их не проверяют работники Национального центра общественного здоровья на признаки COVID-19, однако процедура паспортного контроля остается.
С 18 мая граждане стран Балтии могут выбирать для передвижения четыре пограничных пункта в Литве (Бутинге-Руцава, Салочяй-Гренцтале, Кальвяй-Мейтене, Смелине-Медуми).
Если гражданин стран Балтии в течении 14 суток бывал в других государствах (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии), то в отношении его действует правило обязательной самоизоляции на 14 дней.
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