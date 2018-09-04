"Мы не очень-то видим желание или нежелание торговцев высказаться. Существенный момент - промышленность, которая производит продукцию, является крупным инвестором. (...) Снижение вреда и доступности табака - наши цели, однако точно так же мы слышим социально ответственный бизнес, производство, и не может быть, чтобы та или иная мера привела к краху наши промышленные предприятия", - сказал С. Сквярнялис во вторник Литовскому радио.
Во вторник премьер встретится с представителями Литовской конфедерации промышленности и Национальной ассоциации производителей табака. Последние намерены сформулировать свое отношение к предложенным властями ограничениям торговли куревом.
Исполнительный директор ассоциации Арнас Нявяраускас в понедельник сказал BNS, что критически относится к предложениям ввести единую упаковку для сигарет через два года. По его словам, такая инициатива лишает производителей табачных изделий их товарных марок и единственного способа конкуренции.
Поправками к Закону о контроле табака, табачных изделий и связанных с ними изделий в Литве предлагается еще больше ужесточить доступность табака - предлагается узаконить единую упаковку для сигарет, запретить демонстрацию их в магазинах, запретить курение на балконах многоквартирных домов, в летних кафе, на пляжах и в других местах.
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