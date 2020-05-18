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Правительство Литвы на заседании комитета по борьбе с COVID–19 решило обеспечить предоставление необходимой психологической помощи и обсудило требования к детскому отдыху летом.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Основной принцип и рекомендации – работа в группах не больше 15 человек. Если группы будут больше, то деятельность надо планировать с учетом изоляции отдельных групп, выделять отдельный персонал, избегать контакта с посторонними лицами.

Приоритетная деятельность - развлечения на улице. Я напоминаю, что правительство будет искать способы компенсации деятельности таких лагерей, и погашения части расходов родителей", – писал в фейсбуке премьер-министр Саулюс Сквернялис.

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