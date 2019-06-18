"Мы высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление братского сотрудничества Литвы и Польши. Я рад активизации встреч руководителей двух стран, развивающемуся парламентскому сотрудничеству, общим инициативам во внешней политике и в политике безопасности", – написал литовский премьер в поздравительном письме Я. Качиньскому.
Глава правительства Литвы пожелал Я. Качиньскому крепкого здоровья, энергии, и чтобы жители Польши поддерживали его идеи и дела.
"Будьте уверены в том, что всегда вас всегда сердечно ждут в Литве, в Вильнюсе, как особо близкого и дорого гостя", – сказал С. Сквернялис.
По его словам, сотрудничество в сфере обороны и прочие совместные проекты обеспечат еще более тесную связь обоих государств.
"Мы поддерживаем и будем поддерживать стремление Польши принять американский военный контингент для постоянной дислокации. Это будет способствовать безопасности всего региона, в том числе и Литвы. Соединение газопроводов, приближающаяся синхронизация электросетей нашей страны с европейскими сетями через Польшу, железнодорожная ветка Rail Baltica – эти стратегические проекты обеспечат еще более тесную связь двух народов. Надеюсь, что и далее мы сможем надеяться на очень важную для нас поддержку этих проектов с Вашей стороны", – говорится в письме С. Сквернялиса.
Премьер в письме также вспомнил и погибшего в авиакатастрофе в 2010 году брата Я. Качиньского - Леха Качиньского.
С. Сквернялис отметил, что рад тому, что в апреле ему представилась возможность открыть вместе с премьером Польши Матеушем Моравецким памятник, посвященный заслугам президента Л. Качиньского на литовском НПЗ Orlen Lietuva, находящемся в управлении польского концерна Orlen.
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