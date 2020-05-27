aA
27 мая перед заседанием правительства премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что вскоре планируют возобновить полеты в большее число стран. Об этом он сообщил у себя на фейсбуке.
Премьер Литвы: появится больше международных авиарейсов
© Scanpix

"Сегодня на заседании правительства мы планируем принять решение о расширении количества рейсов. Это уже было одобрено на заседании комитета COVID–19.

С 1 июня в Литву разрешать приезжать жителям стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Южной Ирландии. Основное условие, на которое мы ориентируемся – уровень заболеваемости в этих странах за последние 14 дней - их должно быть не больше 25 на 100 000 жителей", – писал он.

Статьи по теме:
Карантин в Литве продлен до 16 июня  (39)
Коронавирус окончательно убил офисы? Что мы теряем и приобретаем, когда работаем из дома

Он рассказал и о переменах в связи с двухнедельной изоляцией приезжих.

"Мы договорились согласовывать действия с Латвией и Эстонией, это и будем делать. Каждую неделю, руководствуясь эпидемиологическими показателями, будут утверждать список стран, приезжим из которых не надо будет проводить 14 дней в изоляции.

Первый список появится в понедельник, это сделает Минздрав. По нынешним данным, в такой список может попасть Словения, Исландия, Греция, Хорватия, Крит, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия. Но как я упоминал, тут надо добиться общей позиции с Латвией и Эстонией.

Я понимаю, что многим не терпится узнать, что будет через месяц-два, но ситуация в мире меняется каждый день. Все страны ЕС сейчас решают, на каких условиях впускать граждан других стран.

Сегодня мы уже видим списки других стран, и Литва в них попадает в список "надежных стран" – это радует", – сказал он.

Также сообщается, что приезжим из Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Эстонии, Латвии и Польши не придется две недели находиться в изоляции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Парикмахеры и работники салонов красоты: из-за жестких требований формируется "тень" (4)

Парикмахеры и работники салонов красоты рассказали,...

НЦОЗ: во вторник умер один болевший коронавирусом человек, в среду – еще два

Во вторник умер один болевший коронавирусом человек, в...

Ситуация шокирует: почти половина медучреждений в Литве не представила планы по восстановлению деятельности (14)

Всего 53% медучреждений, предоставляющих амбулаторные...

Число новых случаев коронавируса в Москве упало до уровня апреля (2)

Число выявленных за сутки случаев заражения...

TOP новостей

Правительство Литвы объявило критерии, по которым оценят возможность отмены карантина (6)

Правительство Литвы 27 мая объявило предложенные...

Карантин в Литве продлен до 16 июня (39)

В среду правительство Литвы продлило карантин,...

С начала лета условия карантина значительно изменятся: грядут перемены

Правительство Литвы утвердило еще один этап смягчения...

Ситуация шокирует: почти половина медучреждений в Литве не представила планы по восстановлению деятельности (14)

Всего 53% медучреждений, предоставляющих амбулаторные...

Прогноз ученых неутешительный: борьба с коронавирусом может продолжаться и во второй половине лета (36)

Ученые университета им. Витаутаса Великого отмечают,...

|Maža didelių žinių kaina