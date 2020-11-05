Премьер Литвы: после трех недель или ужесточение ограничений, или послабления

Перед заседанием парламента премьер сказал журналистам, что если ситуация улучшится, через три недели можно подумать о смягчении режима.

"Думаю, эти три недели мы должны терпеливо ждать, я не сомневаюсь, что результат будет. Мы должны стабилизировать рост, чтобы не было такого большого роста, чтобы не было сложной ситуации в медучреждениях. Если мы такого результата в три недели достигнем, сможем понемногу отказываться от ограничений или смягчать их", – сказал Сквернялис. Если нет - путь лишь один.

"Если не будет результата, значит, путь один – еще больше закрутить гайки, но это будет тяжелый и не очень хороший путь", – продолжил он.

Сквернялис сказал, что более жесткие ограничения будут болезненными.

"Если мы увидим, что результата нет, то будем снижать количество социальных контактов, чтобы их было как можно меньше, но это нанесет большой экономический и психологический ущерб. Я думаю, о чем и говорят наши врачи и эксперты, – те страны, которые первыми вернулись к карантину, довольно быстро достигли желаемого результата. Надеюсь, мы не будем исключением", – сказал премьер.

Он заметил, что комендантский час кка в некоторых странах Европы, в Литве могут ввести только в крайнем случае.

"Тогда парламент должен ввести чрезвычайное положение. Но это уже крайняя мера, для которой сейчас я не вижу никаких оснований. Но что будет через три недели будет решать новая власть, новое большинство", – продолжил он.

Delfi напоминает, что карантин в Литве вводят с 00.00 ч. 7 ноября по 24.00 ч. 29 ноября.