На всеобщем съезде фермеров "Нужно ли Литве сельское хозяйство?" премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал фермерам, что вероятность того, что вскоре не придется переходить на летнее время, очень велика.
Visuotinis žemdirbių suvažiavimas "Ar reikia Lietuvai žemės ūkio?"
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Мало того, в этом вопросе сделано уже много.

"Мы твердо высказали нашу позицию, начали дискуссии с другими странами Балтии, к нас присоединилась Польша. Это вызвало интерес и у Скандинавских стран. Я думаю, вполне реально, что будет принято решение не переводить часы", – сказал Сквернялис.

Премьер-министр заметил, что остается еще один вопрос – решить, какое время для нас самое оптимальное.

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