Мало того, в этом вопросе сделано уже много.
"Мы твердо высказали нашу позицию, начали дискуссии с другими странами Балтии, к нас присоединилась Польша. Это вызвало интерес и у Скандинавских стран. Я думаю, вполне реально, что будет принято решение не переводить часы", – сказал Сквернялис.
Премьер-министр заметил, что остается еще один вопрос – решить, какое время для нас самое оптимальное.
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