Мало того, в этом вопросе сделано уже много.

"Мы твердо высказали нашу позицию, начали дискуссии с другими странами Балтии, к нас присоединилась Польша. Это вызвало интерес и у Скандинавских стран. Я думаю, вполне реально, что будет принято решение не переводить часы", – сказал Сквернялис.

Премьер-министр заметил, что остается еще один вопрос – решить, какое время для нас самое оптимальное.