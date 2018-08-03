Премьер подчеркнул, что в вопросе фестивалей, которые проводятся в России необходимо оценить контекст.
"Казалось бы, никакой политики нет, дети едут, общаются много лет, так было и прежде, но взгляните, какие есть сюжеты. Даже без ведома нашей делегации она оказывается рядом с какими-то памятниками или на неприемлемых для нее мероприятиях. Людей против их воли или в силу их наивности втягивают в такие пропагандные шоу", - сказал Žinių radijаs Сквернялис.
Он отметил, что политики должны оценивать все риски таких визитов, поскольку могут просто-напросто воспользоваться той частью общества, которая находится далеко от политики.
МИД и Министерство науки и образования на прошлой неделе призвали мэрию Плунгеского района отказаться от планов поехать на фестиваль "Новый мир" в Россию. Эксперты в сфере безопасности также скептически оценили такие мероприятия и подчеркнули, что Россия хочет использовать их в целях пропаганды.
Между тем мэр Плунгеского района Аудрюс Клишонис сказал, что так ограничивают волю молодежи и возможности самовыражения.
Год назад Клишонису уже пришлось объясняться, почему дети, которые поехали в детский лагерь в Россию встречались представителями байкерского клуба "Ночные волки", симпатизирующими президенту РФ Владимиру Путину и его политике.
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