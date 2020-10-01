"Надо посмотреть новости за март-февраль или фотографии из тех стран, которые мягко говоря, не очень хорошо справлялись в начале, и вы увидите, что надо было делать в то время, когда пользовались спортзалами или другими неприспособленными помещениями, их пытались переоборудовать в больницы", – сказал Žinių radijаs Сквернялис.

Премьер сказал, что если подтвердятся математические прогнозы, то мест в литовских больницах не хватит. Поэтому и решили приобрести надувные палаточные больницы.

"У нас есть достаточно много мест в больницах, если говорить о 5 основных больницах COVID-19, есть резервы и в больницах третьего уровня, но математический прогноз показывает неблагоприятную ситуацию, мест не хватит", – сказал глава правительства.

"Чтобы не пришлось где-нибудь в выставочном центре Litexpo оборудовать больницу, мы должны подготовиться. И это связано не только с этим вирусом. У нас есть и другие угрозы, тот же монстр в Островце, совсем рядом", – прибавил он.

Сквернялис признал, что перед угрозой коронавируса Литва старалась заполнить минимальный резерв средств безопасности, но предполагала, что этот резерв никогда не понадобиться.

"А оказалось, понадобилось. И тут мы увидели, что когда нужно какое-то большое количество, (...) тогда начинаются быстрые закупки, а они вызывают разные интерпретации", – сказал премьер.

Портал LRT сообщил, что на покупку палаточных больниц правительство выделило больше миллиона евро. Также сообщается, что в таких надувных больницах (их купят 70 шт) будет вся необходимая инфраструктура.