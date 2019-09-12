"Мы должны видеть реальность, накапливать бюджетные резервы, что мы и будем делать со всей ответственностью. Мы также не должны поддаваться эмоциям пытаться увеличить свои расходы, возможно, чтобы сразу достичь цели, чего естественно хочет каждый человек – быстрого, стремительного роста доходов", – сказал С. Сквернялис радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, высоким темпам роста экономики способствуют изменения налоговой системы и повышение доходов всех групп общества.
С. Сквернялис сказал, что правительство усвоило уроки кризиса 2008-2009 годов, однако подчеркнул, что экономическое благосостояние Литвы будет зависеть от того, что будет происходить в мире.
Рост экономики в первом полугодии превзошел ожидания и составил 4%.
Министерство финансов в среду повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте оценка была 2,6%). Весенние прогнозы, согласно которым внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 2,4%, а в 2021 и 2022 годах – на 2,3%, не меняются.
Замедление темпов роста экономики в следующем году прогнозируют и крупные банки Литвы.
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