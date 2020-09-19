aA
После того как в субботу стало известно о рекордном количестве заболевших коронавирусом, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис у себя на фейсбуке написал, что необходимые меры будут приняты немедленно.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы быстро реагируем на ситуацию в Шяуляй и Радвилишкисе. Сегодня глава оперативного штаба принял решения о локализации очагов, что необходимо для того, чтобы остановить распространение вируса. В понедельник состоится заседание Комитета по управлению Covid-19, на котором примем тактические решения, которые позволят снизить скорость распространения болезни, не останавливая жизнь в стране.

Новая реальность жизни с коронавирусом утомляет людей - я это прекрасно понимаю. Но именно сознательность общества, способность беречь себя и окружающих - самое действенное средство до того, как появится испытанная вакцина. Об этом еще раз и хочу попросить. Почти 100 новых случаев за сутки - это много. Слишком много. Но я хочу всех успокоить и напомнить, что мы готовы и знаем, что надо делать", - писал премьер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус установлен в палангском реабилитационном центре

19 сентября мэр Паланги Шарунас Вайткус сообщил, что...

В Радвилишкской больнице фиксируют новые случаи заболевания

В Радвилишкской больнице установили 38 случаев...

В Литве диагностировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусом  такого не было с апреля (87)

По данным Национального центра общественного...

Из-за COVID-19 в Расейнском районе Литвы запрещены публичные мероприятия (1)

Для более эффективного контроля над распространением...

Коронавирус установили у врача из Алитуса (1)

18 сентября коронавирус ( COVID-19 ) установили у врача...

TOP новостей

В Литве диагностировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусом  такого не было с апреля (87)

По данным Национального центра общественного...

Премьер Литвы о рекордном количестве заболевших: мы готовы и знаем, что делать (21)

После того как в субботу стало известно о рекордном...

Англия литовцев больше не привлекает: заработать 1400 евро можно и в другой стране (6)

Brexit побудил жителей Литвы искать другое направление...

Очереди тягачей на границе с Беларусью продолжают расти (8)

В очереди у КПП Медининкай въезда ждут 210 тягачей....

Замечание учителя ребенку, который забыл маску, вывело мать из себя: посчитайте, сколько это стоит (54)

Слова учителя, сказанные ребенку, который забыл маску,...

|Maža didelių žinių kaina