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Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник после внеочередного заседания правительства представил в фейсбуке новые изменения. По словам премьера, после того, как разрешили въезд в Литву иностранцам из всех стран Евросоюза, порядок был ужесточен.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Сегодня правительство приняло решение, актуальное для граждан Литвы и для приезжающих в нашу страну иностранцев. Для чего нужно было это решение? Факт, что количество случаев заболевания растет не только в Литве, но и в других странах Европы. Несмотря на жесткие ограничения, избежать привозных случаев не получается", – писал Сквернялис.

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Он подчеркнул, что правительство выбрало "рациональный путь".

"Я вижу, что в общественном пространстве с самого утра распространяют не совсем верную информацию, поэтому хочу ясно сказать: порядок приезда в Литву не смягчается, а ужесточается", – писал он.

В Литву могут приезжать граждане всех стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, Северной Ирландии, но: если человек приезжает из страны, где количество случаев за последние 14 дней составляет 25 и больше на 100 000 жителей, перед приездом в Литву, не позднее, чем за 72 часа они должны сдать тест на коронавирус. Приехать могут лишь те, чей результат будет отрицательным.

"А, приехав, они должны 14 дней провести в изоляции. Так мы хотим обеспечить приезд здоровых людей, которые не могут заразить других", – пояснил он новый порядок.

Сдать анализ и изолироваться на 14 дней придется о приезжающим из этих стран гражданам Литвы.

Премьер напомнил, что граждане третьих стран по-прежнему могут приехать в Литву только в порядке исключения.

"Как и прежде, основные рекомендации не меняются: если возможно, надо воздержаться от ненужных поездок. Это самый безопасный и лучший вариант", – напомнил Сквернялис.

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