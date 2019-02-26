По словам премьера, вызовы связаны с судебными процессами и муниципальными выборами.

"Сейчас мы видим, что возникают риски, что 37 млн евро могут остаться неиспользованными, если своевременно не успеют подписать договоры, не будут выполнены работы и намеченные объекты не начнут действовать. Эти риски связаны и с начавшимися судебными процессами, и с выборами самоуправлений", - говорится в комментарии премьера для BNS.

Он отмечает, что несмотря на риски, Вильнюсу "нужен стадион, на котором не было бы стыдно проводить международные соревнования", и правительство "всесторонне поддерживает" стремление такой стадион построить.

"Правительство подготовило план, как поступать, если станет очевидно, что использовать средства не успеют. Они точно не будут потеряны, а будут распределены между другими объектами спортивной инфраструктуры. Если процессы строительства стадиона будут идти бесперебойно и своевременно, то план просто не понадобится", - подчеркивает С. Сквернялис.

Подписать договор о строительстве национального стадиона с контролируемой концерном Icor компанией Axis industries самоуправление Вильнюса планирует в течение месяца.

Но исключенный из конкурса второй участник - предприятие Vilniaus nacionalinis stadionas предъявляет претензии в судах, а члены кабмина сомневаются в том, что использовать средства ЕС успеют.