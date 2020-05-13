"Первое – о масках. Их ношение в общественных местах не будет обязательным – только рекомендуемым. Кроме того, можно заниматься спортом без масок и в закрытых помещениях: не только профессионалам, но и другим людям", – писал он в фейсбуке.

Остаются в силе следующие требования – маски надо надевать в местах скопления людей, где люди находятся долго, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной дистанции: на рынках и в других местах торговли, во время мероприятий, экскурсий, на остановках.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что ношение масок в общественных местах могут отменить с 14 мая.

Приняты решения и относительно процесса обучения.

Премьер указал, что было решено позволить школам самим решать, какую форму обучения выбрать: удаленную, обычную или смешанную.

"Также и летом будут организовывать больше летних лагерей. Я понимаю, что для многих это будет очень актуально. Более того: правительство будет искать возможность субсидирования лагерей и погашения хотя бы части расходов", – писал Сквернялис.

С 30 мая планируют разрешить проведение профессиональных спортивных соревнований.

"Пока без зрителей", – писал он.

"С 30 мая будут разрешены мероприятия как на открытом пространстве, так и в помещениях. Допускается участие до 30 человек (без организаторов и персонала), по-прежнему важно соблюдать дистанцию. Хочу заметить, что в будущем количество участников будет увеличено – если это позволит эпидемиологическая ситуация", – сказал премьер.