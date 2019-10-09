Об этом он заявил в правительстве, при рассмотрении просьбы находящейся в госуправлении железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai продлить до конца 2024 года исключение, позволяющее не выполнять это европейское обязательство.
Если это не будет сделано, то исключение истечет в этом году.
"Мы не услышали аргументов, почему Lietuvos gelezinkeliai это не сделала. Тема достаточно щепетильная и важная, мы опять не выполняем собственных важных обязательств", – сказал премьер на совещании.
"Я предлагаю пригласить на следующее наше совещание главу Lietuvos gelezinkeliai и представителя Форума организаций людей с недугами, и выслушать. Пусть посмотрят друг другу в глаза и объяснят, что мы еще в течение пяти лет не решим вопросов (инвалидов)", – сказал С. Сквернялис.
По подсчетам Lietuvos gelezinkeliai, если срок не будет продлен, то придется срочно приобрести 32 поезда с вагонами, а это обойдется государству почти в 449 тыс. евро.
Правительство отложит вопрос об исключении, поскольку оно предусмотрено в законе, его должен одобрить и сейм.
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