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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает возможности, что придется попросить помощи медиков за границей, поскольку в больницах страны продолжает расти количество пациентов с COVID-19.
Премьер Литвы не исключает, что может понадобиться помощь зарубежных медиков
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я полагаю, что возможно потребуются и такие решения, поскольку уже сейчас сформированы команды, чтобы они могли обслуживать эти дополнительные койки, не так все просто", – сказала И. Шимоните журналистам в Сейме.

При этом, по словам премьера, есть возможность столкнуться с проблемой, поскольку вокруг Литвы нет стран, в которых бы ситуация с коронавирусом была бы особо хорошей.

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"Проблематично то, что вокруг нет стран, в которых бы ситуация была исключительно хорошей, и которые могли бы предоставить свой персонал Литве или другим странам", – сказала глава правительства.

По данным на вторник, в больницах страны на лечении находятся 2372 пациента с COVID-19, 180 из них – в реанимации. С ростом числа пациентов оборудуется все больше мест в больницах, однако сложно найти дополнительный персонал.

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