Премьер Литвы не исключает, что может понадобиться помощь зарубежных медиков

"Я полагаю, что возможно потребуются и такие решения, поскольку уже сейчас сформированы команды, чтобы они могли обслуживать эти дополнительные койки, не так все просто", – сказала И. Шимоните журналистам в Сейме.
При этом, по словам премьера, есть возможность столкнуться с проблемой, поскольку вокруг Литвы нет стран, в которых бы ситуация с коронавирусом была бы особо хорошей.
"Проблематично то, что вокруг нет стран, в которых бы ситуация была исключительно хорошей, и которые могли бы предоставить свой персонал Литве или другим странам", – сказала глава правительства.
По данным на вторник, в больницах страны на лечении находятся 2372 пациента с COVID-19, 180 из них – в реанимации. С ростом числа пациентов оборудуется все больше мест в больницах, однако сложно найти дополнительный персонал.
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