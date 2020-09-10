Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис 10 сентября заявил, что Сквернялис - их кандидат в премьеры после новых выборов.
"Партия назвала меня как одного кандидата, но я не должен быть единственным. Все будет зависеть от обстоятельств. Если будет возможность осуществить программу правительства, будет нормальная коалиция, нормальное большинство, то можно работать. Но люди сами примут решение", – сказал премьер.
Премьер сказал, что "крестьяне" в новой коалиции после выборов не могли бы работать только с консерваторами.
"Мы видим ядро ответственных партий, но в нем мы не видим консерваторов. (…) Я сегодня не могу сказать, что будет после выборов, не я один решаю. Но я думаю, что будет ненормально, если будем создавать радужную коалицию", – заметил он.
В Литве на данный момент фиксируется рекордное количество больных коронавирусом. Премьер в передаче упомянул о дальнейших тенденциях. Он сказал, что верит - такие жесткие меры, какие предпринимались весной, не потребуются.
"Мы сделали эти шаги, когда был большой рост. Конечно, кому-то понравилось или не понравилось, что вернулись некоторые ограничения, маски, дистанции. Я думаю, если мы это сохраним – социальную дистанцию и средства защиты, то кривая не будет расти. Но если ситуация ухудшится, потребуются другие меры. Но не хочется возвращаться к тому, что было в марте", – сказал премьер.
"Я думаю, что без массовых мероприятий можно прожить", – сказал Сквернялис. н заметил, что ситуация весной была иной, хотя количество заболевших похожее.
"Например, с медучреждениями все было непонятно, что, как лечить. Сейчас, если вы заметили, несмотря на рост количества случаев болезни, тяжелых больных немного, больницы не загружены. Тогда важно было избежать того, что было в Италии, в Испании, где система здравоохранения была взорвана", – указал на разницу политик.
Он признал, что видит усталость общества. Не обошел он стороной и шведский вариант.
"Сейчас есть и такие политики, которые тогда спали, а сейчас встали и указывают, что надо делать. Легко говорить, спустя 5-6 месяцев. (…) Если у нас лишь одна цель – рейтинги и настроение общества, мы бы ослабили все. Нам сейчас предлагают – делайте шведский вариант, но давайте посчитаем, какая там смертность, а какая в Литве", – сказал Сквернялис.
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