Премьер выразил сожаление в связи с тем, что решение о повышении минимума не было передано в Трехсторонний совет, это придется делать правительству. Однако Сквернялис заметил, что решение не будет принято в одностороннем порядке.

"(...). Мы сказали, какая у нас стартовая позиция, видели профсоюзы, слышим ожидания работодателей, особенно это касается малого и среднего бизнеса. В любом случае это не будет одностороннее решение. На заседании правительства мы попытаемся продолжить дискуссии и примем решение. То, что минимум увеличится – факт, а на сколько – или на максимальную сумму, которую хотят профсоюзы, или на ту, что предлагает правительство – это еще не решено", – сказал Сквернялис.

В среду профсоюзы у здания правительства провели акцию протеста у здания правительства, призывая принять решение о повышении минимума до 663 евро ("на бумаге").

На Трехстороннем совете вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сказала, что правительство предлагает повысить минимум на 35 евро, а работодатели сказали, что лучше отложить принятие этого решения на время после выборов.

Минимум в Литве составляет 607 евро "на бумаге", или 437 евро "на руки".