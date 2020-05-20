После заседания Сквернялис пояснил, почему было принято такое решение. По его словам, готовят новый проект, а в нем - продление карантина.

"Это обсуждалось и на неформальном совещании правительства, сегодня это обсудил и комитет COVID–19. С 1 июня, вероятно, будет постановление о продлении карантина. (…) Все действующие смягчения будут действовать, новые появятся через две недели, может, их примут на следующей неделе", – сказал он.

Министры на совещании одобрили предварительный план возобновления культурных мероприятий с 1 июня.

Премьер сказал, что в данной ситуации - карантин подходящая мера.

"Сегодня этот вопрос обсуждался, нужно четко ограничить продолжительность карантина или чрезвычайной ситуации. Цель карантина - управление эпидемией, пресечение не только ее последствий, но и распространения. А чрезвычайной ситуации – ликвидация последствий. Но пока у нас нет окончательного решения. Если мы хотим ограничивать попадание людей, их потоков на территорию Литвы, то иного режима, кроме карантина, нет", - сказал премьер.

"Минимальные ограничения остаются", - сказал Сквернялис. Он сказал на конференции, что жутко звучит само слово "карантин".

"Мы максимально возвращаемся к обычной жизни. Я понимаю, что слово карантин пугает, не хочется, чтобы он оставался, но это будет минимально осложнять жизнь. Он будет ориентирован на дальнейшее обуздание распространения болезни и борьбу с отдельными очагами", - сказал премьер.

Карантин в Литве действует с 16 марта по 31 мая