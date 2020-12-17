Премьер Литвы: если жители будут собираться в торговых центрах придется принимать меры

"Мы будем наблюдать за поведением людей. Если торговые места станут местом развлечения (...) тогда, конечно, введут более жесткие меры. Можно будет применить порядок, принятый в некоторых странах Европы и разрешить выходить в магазин для обеспечения базовых нужд", – сказала в интервью Žinių radijаs Шимоните.

Она отметила, что более жесткие ограничения означали бы, что в действующих магазинах можно было бы купить только продукты питания и гигиенические товары.

"Есть несколько стран, в которых разрешается покупать в таких магазинах только продукты и гигиенические принадлежности, все остальное находится за стоп-лентой. В большинстве стран таких ограничений нет, но ведь все зависит в первую очередь от людей, от того, не будут ли они много времени проводить в магазинах", – сказала Шимоните.

Со среды в Литве работают продовольственные магазины. 13 декабря правительство продлило карантин в Литве до 31 января 2021 года.