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В будущем при создании так называемых "пузырей", в которых люди путешествуют, могут учитывать, был ли человек привит от коронавируса (COVID-19), не исключает такой возможности премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Литва участвует в европейском процессе закупки вакцины от COVID-19. Уже сообщалось, что вакцина обойдется в 100 млн. евро. Однако он заметил, что эта сумма может быть в несколько раз меньше, "все зависит от того, какими будут успехи компаний в деле разработки вакцины".

Литва склонна к тому, чтобы закупать вакцину всех 7 производителей, если им удастся ее создать.

Об этом во вторник после заседания лидеров правящих партий сказал премьер Саулюс Сквернялис.

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"Мне кажется, все лидеры коалиционных партий понимают, что надо принимать максимальные решения, чтобы люди были защищены, здоровы, и чтобы не останавливалась экономика", – сказал он.

Уже сейчас думаю то том, как побудить людей делать прививки.

"Мы не предусматривали вариант, что прививки сделают все 100% жителей. Количество меньше, (…) мы думаем, что должны сделать прививки около 70% популяции. Может, меньше, но у нас есть и вариант Б, чтобы не пришлось выбрасывать полученную вакцину. Мы этого не исключаем, ведь срок годности не будет большим, но мы постараемся использовать все возможности, чтобы максимально использовать вакцину", – сказал Сквернялис.

Премьер-министр не исключил, что в будущем будут международные соглашения при создании "пузырей" для путешествий во время пандемии, будут учитывать, привит ли человек.

"Если мы систематически выполним эти действия, и вакцина будет действенной, то, в случае вспышек (…), нам не придется закрывать ни страну, ни экономику, ни закрываться самим, ни изолироваться. Да, будет условие – если опять придется говорить о каком-то "пузыре" для поездки, то естественно, что для тех, кто привит, будут действовать другие условия путешествия, общения, бизнеса, нежели для людей из группы риска", – сказал Сквернялис.

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