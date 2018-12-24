Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис поздравил всех жителей Литвы с грядущими праздниками.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Поздравляю всех с приходом Святого Рождества. Год для каждого из нас и для Литвы не был рядовым, мы отпраздновали столетие восстановления государственности, испытали много вызовов. Однако, встречая величайший в году праздник, поздравим своих близких, друзей, приятелей – давайте простим друг друга, извинимся и просто улыбнёмся.

Желаю, чтобы в Новом году исполнились все ваши ожидания и мечты", – говорится в поздравлении премьер-министра.

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