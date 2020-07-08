"Я не говорю, что проект на следующей неделе точно будет принят, и маски вернутся. Пока это мера осторожности, которая может потребоваться, если увидим, что количество заражений растет. Очень надеюсь, что этого не будет, и не придется возвращаться к маскам и прочим мерам", – написал С. Сквернялис в социальной сети "Фейсбук".
После заседания правительства он сказал журналистам, что нужно быть ко всему готовыми.
По словам премьера, данные показывают, что риск распространения COVID-19 выше в общественном транспорте, в торговых центрах, на мероприятиях, и рекомендовал людям по собственному решению носить маски, однако выразил надежду на то, что не придется возвращать их в обязательном порядке.
"Пока я бы не хотел говорить, что мы на пороге второй волны. Пока я еще раз хотел бы попросить всех вести себя ответственно и сознательно. Особенно это касается тех людей, которые возвращаются в Литву из-за границы", – подчеркнул глава правительства.
В среду на заседании правительства министр здравоохранения Аурелиюс Верига предупредил, что, поскольку вирус все чаще распространяется на мероприятиях, то может быть возвращено обязательное ношение масок.
За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 10 новых случаев заражения CODID-19.
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