"Что касается стран, в отношении которых применяется требование самоизоляции, – по сути не остаётся стран, по прибытии из которых она не потребуется (...) Поэтому мы, конечно, надеемся на общеевропейское решение", – заявил С. Сквернялис в среду на пресс-конференции.
По его словам, Литва поддерживает предложение значительно повысить потолок количества случаев заражений, при которых требуется самоизоляция, однако в этом вопросе важна договоренность с другими странами.
Премьер подчеркнул, что для сохранения "воздушного пузыря поездок" Балтийских стран, прежде всего, следует прийти к соглашению трех государств.
"Еще вчера я обсуждал с латвийским коллегой, премьер-министром, и с эстонским премьер-министром, эстонцы предложили применять (критерий) не 16, а 25 (случаев заражения на 100 тыс. жителей – BNS), в принципе согласились с нашими специалистами, и я тоже склонен это одобрить, у латышей же иное мнение, однако министр здравоохранения нас информировал, что переговоры еще будут проходить до пятницы, и в пятницу, вероятно, у нас будут окончательные решения", – сказал С.Сквернялис.
"Все же, мы должны соблюдать общие критерии, если хотим сохранить хотя бы так называемый Балтийский пузырь, это очень важно", – добавил он.
Премьер сказал, что если с латышами не удастся договориться, то возможны иные решения, как, например, оценка отдельных территорий.
Еврокомиссия предлагает во всех странах-членах применять одинаковые показатели для путешествий и не применять самоизоляцию в отношении лиц, которые прибывают из местностей, где показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней составил до 25 случаев на 100 тыс. жителей.
В представленных ЕК рекомендациях также говорится, что государства-члены могут решать, что следует выполнять тест на коронавирус, если человек прибывает из местности, где показатель составляет 25-50 случаев на 100 тыс. жителей. Между тем, если в государстве отбытия этот показатель превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей, тогда государство-член может применять карантин в отношении прибывающего или брать тест на коронавирус, которому ЕК отдает предпочтение.
МИД Литвы отмечает, что проект рекомендаций Совета ЕК вынесен с одобрения стран-государств ЕС.
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в понедельник заявил, что Литва поддерживает предложение ЕК.
В данный момент в Литве обязательна 14-дневная изоляция для лиц, прибывающих из стран, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней был выше 16 случаев на 100 тыс. жителей.
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