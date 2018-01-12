Поиски велись с вечера в четверг, около 12.30 ч., 12 января обратились за помощью к российским пограничникам и спасателям. Те в свою очередь осмотрели территорию и в территориальных водах России обнаружили обломки параплана. Их вытащили на берег, однако пилота не нашли.

"Опираясь на данные международного справочника служб спасения, мы были вынуждены констатировать, что сделали все возможное, чтобы найти парапланериста. К сожалению, но в нынешних условиях, в течение такого длительного времени выжить невозможно", – сказал командор Эугениюс Валиковас.

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Температура воды в Балтийском море сейчас составляет 4 градуса, человек в такой воде может выжить около 2 ч., а в специальном комбинезоне – до 8 ч.

Об окончании поисков информированы близкие пропавшего парапланериста.

Первое сообщение об исчезновении парапланериста поступило 11 января, 20.57 ч. В поисках использовали все возможные методы – пропавшего искали два вертолета AS365N3+ Dauphin и вертолет СОГГ Eurocopter, а также экипаж военного корабля M54 Kuršis.

На берегу пропавшего искали пограничники и полицейские со специально обученными собаками-ищейками.

Корабль Kuršis участвовал в поисках 15 ч. и исследовал район в 14 кв. миль.