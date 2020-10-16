Предвыборная кампания второго тура: одни запрещают негатив, другим тексты пишут конкуренты

Карбаускис сказал, что партия ничего нового перед вторым туром не предпринимает. Он обратил внимание на то, что главное для них - чтобы на второй тур пришло как можно больше избирателей, которые, по его убеждениям, будут голосовать за правоцентристские партии.

"Стратегия та же. Мы хотим продолжать работу да и выборы не завершились, они продолжаются. Каким будет правящее большинство – правоцентристским, или консерваторов и либералов, – еще не известно. Это и они понимают, поскольку считать умеют. Оппозиция сейчас надеется, что на выборы придет не больше избирателей, чем во время первого тура (...), поэтому наша цель - просить людей прийти на выборы", – сказал Карбаускис.

Перед первым туром Карбаускис неоднократно говорил, что если жители будут голосовать за социал-демократов, то их голоса заберут консерваторы. Перед вторым туром он рассказал об еще одном косвенном способе голосования за консерваторов. Политик утверждает, что те, кто в воскресенье не придет на выборы, поддержат консерваторов и дадут им возможность формировать правящее большинство. Он заметил, что невысокая активность на руку консерваторам.

"Нам не надо агитировать. Мы просто должны объяснить, что при низкой активности к власти придут консерваторы. Если большинство этого хочет, так и будет. Но мы знаем, что большинство этого не хочет", – сказал Карбаускис.

Лидер "крестьян" также сказал, что за них предвыборную кампанию делают сами консерваторы своими либеральными идеями.

"Они сами готовят нам материалы для выборов. Тут мы сами их будем цитировать, и это не будет ни унижением, ни еще чем-то. Мы только представим их же цитаты, то, что было сказано после выборов", – сказал Карбаускис.

Ландсбергис сказал, что партия приняла решение запрещать любой негатив в адрес оппонентов, включая "крестьян".

"СО-ХДЛ принял решение запрещать любой негатив в адрес оппонентов. У нас есть ясные сигналы, что люди не хотят ссор, нападок и стычек. Мы в первом туре приглашали голосовать "за", а не "против". Та же стратегия будет и во втором. Мы считаем, что жители Литвы достойны уважения со стороны политиков, это касается и конкурентов, даже "крестьян", – сказал Ландсбергис.