Предварительные данные: за сутки выявлено больше 1,3 тысячи новых случаев COVID-19

Подробная информация должна быть опубликована Национальным центром общественного здравоохранения около полудня.
По данным Департамента статистики, в стране зарегистрировано 1372 новых случая COVID-19.
Согласно информации Национального центра общественного здравоохранения, COVID-19 подтвердили в общей сложности у 3 3 387 человек, 25 322 все еще болеют, 7 697 выздоровели.
В общей сложности от COVID-19 умерли 266 человек, еще 102 умерли от других причин.
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