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За прошедшие сутки в Литве установлены 1152 случая коронавируса, сообщает департамент статистики Литвы.
Предварительные данные: за сутки в Литве установлены 1152 случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Более подробную информацию после полудня представит Минздрав.

Обычно в выходные дни тестируют меньше людей, чем в рабочие, поэтому и количество устанавливаемых случаев бывает меньше.

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