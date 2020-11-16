Предварительные данные: за сутки в Литве установлены 1152 случая коронавируса

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За прошедшие сутки в Литве установлены 1152 случая коронавируса, сообщает департамент статистики Литвы.
Более подробную информацию после полудня представит Минздрав.
Обычно в выходные дни тестируют меньше людей, чем в рабочие, поэтому и количество устанавливаемых случаев бывает меньше.
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