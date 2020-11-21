Предварительные данные: за сутки в Литве установлено почти 2000 новых случаев

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Согласно предварительным данным, опубликованным Департаментом статистики в субботу, в Литве за минувшие сутки установлено около 2000 новых случаев COVID-19.
Более подробную информацию Минздрав опубликует около полудня.
По данным Департамента статистики, за минувшие сутки было выявлено 1985 новых случаев.
Это меньше, чем днем ранее, когда был достигнут рекорд - 2 тысячи 272 новых случая.
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