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Согласно предварительным данным, опубликованным Департаментом статистики в субботу, в Литве за минувшие сутки установлено около 2 000 новых случаев COVID-19.
Предварительные данные: за сутки в Литве установлено почти 2 000 новых случаев
© Vidmantas Balkūnas

Более подробную информацию Минздрав опубликует около полудня.

По данным Департамента статистики, за минувшие сутки было выявлено 1985 новых случаев.

Это меньше, чем днем ранее, когда был достигнут рекорд - 2 тысячи 272 новых случая.

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